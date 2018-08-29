ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (21 км) – Биринджи Алиджанлы.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Н.Аббасова
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