ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,6 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (21 км) – Биринджи Алиджанлы.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова