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Бизнес и законодательство 30.08.2018 09:35

Россия хочет укрепить экономические связи с Азербайджаном

Министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России планируют подписать соглашение о развитии экономического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее заключение такого соглашения.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики о развитии экономического сотрудничества», - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]