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СНГ 05.07.2023 10:27

Путин: результаты экономики России лучше прогнозных

Экономика России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - добавил Путин.

Со своей стороны, Мишустин заявил, что "все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены". "Абсолютно в этом уверен", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭКОНОМИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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