Путин: результаты экономики России лучше прогнозных

Экономика России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - добавил Путин.
Со своей стороны, Мишустин заявил, что "все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены". "Абсолютно в этом уверен", - подчеркнул он.
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