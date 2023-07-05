Путин: результаты экономики России лучше прогнозных

Экономика России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены", - добавил Путин.

Со своей стороны, Мишустин заявил, что "все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены". "Абсолютно в этом уверен", - подчеркнул он.