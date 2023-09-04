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Внешняя политика 04.09.2023 11:52

Баку и Москва подготовят «дорожную карту» развития ключевых направлений сотрудничества на 2024-2026гг

Правительства Азербайджана и РФ подготовят «дорожную карту» по развитию ключевых направлений экономического сотрудничества между Баку и Москвой на 2024-2026гг.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве Азербайджана, данный План мероприятий планируется подготовить до конца 2023 года.

«Кроме этого, между сторонами имеется договоренность о проведении заседаний рабочей группы по вопросам экономического и инвестиционного взаимодействия», - отметил собеседник агентства.

По его словам, Баку и Москва также договорились подписать «дорожную карту» по развитию туризма, рассчитанную на 2023-2025гг. «Этот документ может быть подписан до конца текущего года. В целом, обе стороны заинтересованы в развитии туризма, в том числе сотрудничества по развитию туризма на Каспии», - добавил источник.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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