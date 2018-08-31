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Дальнее зарубежье 31.08.2018 10:28

Трамп заявил, что кредит доверия к Си-Эн-Эн исчерпан, а у Эн-Би-Си ситуация хуже всех

Президент США Дональд Трамп в четверг на своей странице в "Твиттере" вновь подверг жесткой критике американские телекомпании Си-Эн-Эн и Эн-Би-Си.

При этом президент вновь указал на неприятие тех СМИ, которые ссылаются на анонимные источники.

"В Си-Эн-Эн лихорадочно работают над тем, чтобы найти свой "источник". Вглядитесь пристально, ведь его ("источника" - ИФ) не существует. Что бы ни оставалось от кредита доверия к Си-Эн-Эн, теперь оно исчезло!" - написал президент.

"То, что творится на Си-Эн-Эн, происходит, в различных масштабах, в других СМИ - с Эн-Би-Си-Ньюс, что хуже всех", - отметил Д.Трамп.

Также президент призвал отправить в отставку руководителя Си-Эн-Эн Джеффа Закера.

"Я просто не могу достаточно резко высказаться по поводу того, насколько абсолютно бесчестными являются многие СМИ. Правда для них неважна, у них есть только их ненависть и личная заинтересованность", - добавил президент.

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, канал Си-Эн-Эн, газета "Нью-Йорк таймс", газета "Вашингтон пост".

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, НЕГОДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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