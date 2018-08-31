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Регион 31.08.2018 21:18

Исламабад поддерживает Тегеран на фоне восстановления американских санкций

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в пятницу выразил поддержку Ирану во время встречи с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом на фоне восстановления американских санкций в отношении Тегерана, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На встрече с М.Зарифом в Исламабаде глава пакистанского МИД заявил, что Пакистан поддерживает позицию Ирана по атомной сделке с "пятеркой", отметив, что надеется на то, что другие страны будут придерживаться своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он подчеркнул, что МАГАТЭ отмечает приверженность Ирана своим обязательствам в рамках СВПД.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки Ирана с "шестеркой". К ноябрю США рассчитывают полностью восстановить снятые с Ирана в рамках СВПД санкции.

Остальные участники сделки 2015 года - Германия, Франция, Россия, Китай, Великобритания и непосредственно Иран - заявляли, что намерены работать над сохранением сделки без участия США.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]