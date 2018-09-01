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Дальнее зарубежье 01.09.2018 14:49

США определили цели для возможного удара по Сирии - СМИ

Американские военные специалисты составили предварительный список целей в Сирии на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении ракетных ударов по этой стране, сообщает телеканал Си-эн-эн.

В список целей, по утверждению телеканала, вошли "объекты, связанные с химоружием".

Решение о нанесении удара еще не принято, но осведомленный источник телеканала в американской администрации заявил, что военные США "могут ответить очень быстро, если Сирия проведет атаку с использованием химического оружия".

Американские власти опасаются, отмечает телеканал, что в ходе операции в Идлибе правительственные сирийские войска могут использовать против мятежников химическое оружие, если те замедлят их продвижение. Источники телеканала рассказали, что сирийские правительственные войска в течение последних нескольких недель перебросили ближе к Идлибу военные вертолеты. Телеканал утверждает, что в США опасаются, что эти вертолеты могут быть использованы для проведения химатаки.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция, Россия и Иран. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжает наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, УДАР, ЦЕЛИ


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