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ТЭК 06.09.2018 09:27

Нефть слабо дешевеет после падения накануне, Brent у $77,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются после падения накануне, инвесторы реагируют на данные о росте запасов на ключевом терминале в Кушинге.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,04 (0,05%) - до $77,23 за баррель. В среду контракты подешевели на $0,90 (1,15%) - до $77,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,13 (0,19%) - до $68,59 за баррель. Накануне контракты снизились в цене на $1,15 (1,65%) - до $68,72 за баррель.

Как сообщается в отчете Американского института нефти (API), запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 631 тыс. баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 . Аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на подъем запасов в Кушинге на 600 тыс. баррелей, при этом зафиксирует снижение товарных запасов нефти в стране в целом на 2,9 млн баррелей.

Тем временем участники рынка следят за ситуацией на развивающихся рынках, где наблюдается падение валютных курсов к доллару на фоне различных проблем. Так, ранее стало известно, что экономика ЮАР вступила в период рецессии во втором квартале впервые с 2009 года.

"Инвесторы становятся все более осторожными, - сказала старший аналитик Mizuho Securities Макико Цугата. - Такие факторы, как падение валют emerging markets, могут привести к снижению спроса на нефть, поэтому инвесторам сложно делать агрессивные ставки на подъем цен на нефть".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]