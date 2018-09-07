Трампу не удастся усилить позиции после выборов в Конгрессс - эксперт

Президент США Дональд Трамп не может рассчитывать на усиление своих внутриполитических позиций после промежуточных выборов в Конгресс даже в случае успеха республиканцев, а если победят демократы, то его позиции станут более уязвимыми, что ещё больше осложнит диалог между Москвой и Вашингтоном, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Трамп был неплохим кандидатом в избирательной кампании потому, что мобилизовал массы. И эта мобилизация была очень мощная. Трамп знал, как работать с электоратом на этапе выборов. Но дальше, после выборов, у кандидата обычно другой образ - государственного мужа, когда надо уже делать что-то другое, реализовывать свою программу", - заявил В.Гарбузов в пятницу на экспертном "круглом столе" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По оценке американиста, внутриполитическая ситуация в США не позволяет Д.Трампу рассчитывать на усиление своих позиций, как после выборов, так и на более длительный период. "На этом этапе, как мы видим, он очень плохо реализует свои потенциальные возможности как президент. Я не думаю, что он изменится к декабрю, в следующем году. Я не думаю, что он изменится после итогов промежуточных выборов (в Конгресс - ИФ), какими бы они ни были. Я не думаю, что он укрепит свои позиции, если победят республиканцы. Ситуация, в общем, закрепится. Но хуже будет, если победят демократы", - сказал В.Гарбузов.

"Если сравнивать, то такой плохой ситуации, и даже какой-то безнадежной, из которой самые искушённые эксперты ищут выход, но найти не могут, не было даже в годы "холодной войны". Но я считаю, что мы ещё будем наблюдать развитие этой ситуации. Апогей, мне кажется, ещё не достигнут", - считает американист.

Д.Трамп среди американского политического истеблишмента до сих пор воспринимается, как "чужак", считает эксперт. "По большому счету, мне кажется, что в США нет и не будет ответа, как абсорбировать Трампа. Ответ один: либо "добить" его, осложнить ему жизнь, не позволить реализовать повестку дня, и это, конечно, забота демократов, и, в итоге, конечно, избавиться от него. Второй вариант - как-то его втянуть в общий котёл американской политики, и адаптировать. Но скоро два года президентства, и я не сказать, что Трамп воспринял специфику политической системы своей страны", - сказал В.Гарбузов.

"Несмотря на то, что кое-где Трамп укрепил свои позиции, до сих пор политическая элита США воспринимает его как чужеродное явление. Думаю, что в этом состоит главное препятствие для нормализации отношений (с Москвой)", - отмечает американист.

Особенностью Д.Трампа, с точки зрения американских политических кругов, в том, что за действующим президентом тянется так называемый "русский след", считает эксперт.

"Трамп тянет за собой "русский шлейф". Это очень важный момент. Никогда ни один кандидат, победивший на выборах, не тянул столь мощный "русский след", как это сделал Трамп. Мало того, что он по-иному воспринимает Россию, чем остальные претенденты, участвовавшие в президентских выборах. Так, как говорил Трамп, не говорил никто. Но за Трампом последовала тема этого злополучного "вмешательства", которое "освящает" его президентство: какой бы шаг он ни сделал в сторону России, и даже просто какие-то нейтральные шаги, тут же обвинения, что он посажён Кремлём в Белый дом", - сказал В.Гарбузов.