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Дальнее зарубежье 07.09.2018 23:32

США не будут финансировать восстановление Сирии, пока не увидят политическое решение конфликта - Хейли

Власти США не намерены финансировать восстановление пострадавшей от войны Сирии до тех пор, пока в этой стране не будет проводиться политический процесс урегулирования конфликта, заявила в пятницу американский постпред при ООН Никки Хейли.

"США не будут оплачивать восстановление до тех пор, пока мы не увидим конкретные результаты политического процесса", - сказала она на заседании СБ ООН.

"И остальным (странам - ИФ) тоже не следует это делать", - добавила Н.Хейли.

Постпред США отметила, что американским налогоплательщикам сейчас нет смысла оплачивать восстановление сирийской инфраструктуры, разрушенной во время обстрелов, проводимых армией Сирии, а также - ее союзниками.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]