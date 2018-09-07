США не будут финансировать восстановление Сирии, пока не увидят политическое решение конфликта - Хейли

Власти США не намерены финансировать восстановление пострадавшей от войны Сирии до тех пор, пока в этой стране не будет проводиться политический процесс урегулирования конфликта, заявила в пятницу американский постпред при ООН Никки Хейли.

"США не будут оплачивать восстановление до тех пор, пока мы не увидим конкретные результаты политического процесса", - сказала она на заседании СБ ООН.

"И остальным (странам - ИФ) тоже не следует это делать", - добавила Н.Хейли.

Постпред США отметила, что американским налогоплательщикам сейчас нет смысла оплачивать восстановление сирийской инфраструктуры, разрушенной во время обстрелов, проводимых армией Сирии, а также - ее союзниками.