Бывший советник предвыборного штаба Трампа приговорен к тюремному заключению за ложные показания ФБР

Джордж Пападопулос, бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, приговорен к 14 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ и 12 месяцам надзора за ложь сотрудникам ФБР о его контактах с иностранцами в период предвыборной кампании, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс.
Си-Би-Эс напоминает, что Дж.Пападопулос стал первым человеком, получившим реальный срок в связи с расследованием так называемого "российского дела".
В 2017 году Дж.Пападопулос, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Д.Трампа, признал себя виновным в том, что давал ложные показания ФБР о контактах с людьми в Лондоне, у которых, якобы была возможность устроить встречу Д.Трампа с представителями российского руководства перед выборами президента США в 2016 году.
Сам Д.Трамп дистанцировался от происходящего, заявив: "Я не знаю Дж.Пападопулоса, я видел его на одной фотографии, он сидел со мной за столом. Это все, что я о нем знаю".
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