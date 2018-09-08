ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,32 млн манатов на строительство на территории Зардабского района автодороги Зардаб-Гаравелли.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Дорога соединит шесть населенных пунктов с населением 7 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.