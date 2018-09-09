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Регион 09.09.2018 20:12

Правящая "Грузинская мечта" решила поддержать Зурабишвили на октябрьских выборах президента

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" будет поддерживать кандидатуру независимого депутата парламента, экс-главу МИД Саломе Зурабишвили на предстоящих 28 октября выборах президента страны, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после состоявшегося в воскресенье заседания политсовета партии.

"Политсоветом партии было принято решение поддержать кандидатуру госпожи Саломе Зурабишвили", - сказал И.Кобахидзе, отметив, что она является представителем "выдающейся грузинской семьи, потомком Нико Николадзе и Иване Зурабишвили".

По словам спикера парламента, С. Зурабишвили - достойный независимый кандидат, который будет соответствующе выполнять обязанности президента.

"Мы считаем, что госпожа Зурабишвили сможет внедрить новую традицию в нашей конституционной системе, она может исполнять обязанности президента не от какой-либо политической партии и группы, а опираясь на интересы страны и общества. Мы призываем грузинскую общественность поддержать госпожу Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты", - сказал И. Кобахидзе.

С.Зурабишвили является независимым кандидатом в президенты Грузии. Прием заявок на регистрацию кандидатов на пост главы государства завершился 8 сентября. Всего в ЦИК поступило 46 заявок. 26 из них представили инициативные группы, а 20 - партии.

Желающие зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты должны представить в ЦИК подписи более 25 тысяч поддерживающих их граждан. Последний срок - 18 сентября, а регистрация завершится 28 сентября.

Партия "Грузинская мечта" не представила своего кандидата для участия в выборах. По заявлению лидеров партии, такое решение было принято "для развития и углубления демократических процессов". В частности, правящая партия имеет конституционное большинство в парламенте и большинство в органах местного самоуправления. "Грузинская мечта" сформировала правительство и участие в президентских выборах ее кандидата означало бы его безоговорочную победу в них.

К этому времени зарегистрированы шестеро кандидатов в президенты: Михаил Салуашвили - "Союз восстановления справедливости - глас нации: Господь - наша истина", Звиад Багдавадзе - "Гражданская платформа - Новая Сакартвело", Шалва Нателашвили - "Лейбористская партия Грузии", Давид Бакрадзе - "Европейская Грузия - движение за свободу", Григол Вашадзе - "Единое национальное движение" и Ираклий Горгадзе - "Движение за свободную Грузию".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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