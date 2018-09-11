До 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане - СМИ

Жертвами подрыва смертника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, по разным данным, стали от 25 до 50 человек, сообщают во вторник СМИ.

Афганский телеканал "Толо ньюс" передает, что управление провинции по здравоохранению сообщило о 30 погибших, а заместитель главы совета провинции Нангархар - о более чем 50 погибших.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию сообщает о 25 погибших и 130 пострадавших.

Террорист-смертник совершил подрыв в толпе демонстрантов. По словам представителя губернатора провинции, протестующие требовали отставки главы полиции района Ачин в Нангархаре. По данным АП на акции протеста присутствовали порядка 400 человек.