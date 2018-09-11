До 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане - СМИ

Жертвами подрыва смертника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, по разным данным, стали от 25 до 50 человек, сообщают во вторник СМИ.
Афганский телеканал "Толо ньюс" передает, что управление провинции по здравоохранению сообщило о 30 погибших, а заместитель главы совета провинции Нангархар - о более чем 50 погибших.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию сообщает о 25 погибших и 130 пострадавших.
Террорист-смертник совершил подрыв в толпе демонстрантов. По словам представителя губернатора провинции, протестующие требовали отставки главы полиции района Ачин в Нангархаре. По данным АП на акции протеста присутствовали порядка 400 человек.
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Run Group инициирует строительство завода по производству крахмала на западе Азербайджана за 120 млн евро
Европа переживает дефицит картофеля из-за аномальной жары, цены в Великобритании выросли втрое
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на 129% - посол в Баку
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане
Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»