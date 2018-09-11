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Дальнее зарубежье 11.09.2018 16:31

До 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане - СМИ

Жертвами подрыва смертника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, по разным данным, стали от 25 до 50 человек, сообщают во вторник СМИ.

Афганский телеканал "Толо ньюс" передает, что управление провинции по здравоохранению сообщило о 30 погибших, а заместитель главы совета провинции Нангархар - о более чем 50 погибших.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местную полицию сообщает о 25 погибших и 130 пострадавших.

Террорист-смертник совершил подрыв в толпе демонстрантов. По словам представителя губернатора провинции, протестующие требовали отставки главы полиции района Ачин в Нангархаре. По данным АП на акции протеста присутствовали порядка 400 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]