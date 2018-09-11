Постпред США при ООН обвиняет РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли во вторник призвала СБ ООН не отвлекаться на "ложь" РФ, Ирана и Сирии при разговоре о политическом урегулировании сирийского кризиса.
"Давайте не будем тратить время на дезинформацию, отвлекающие маневры и явную ложь, которые режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его российские и иранские партнеры постоянно используют для искажения разговора о (дипломатическом решении сирийского кризиса - ИФ)", - сказала она на заседании СБ ООН.
Согласно ее утверждениям, российская и сирийская авиация в последнее время осуществили "свыше сотни авиаударов" по Идлибу, использовали "бочковые бомбы", ракеты и артиллерию. Она также обвинила РФ и Сирии в ударах по гражданским целям.
Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.
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