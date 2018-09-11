Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 18° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 20° 29°

Дальнее зарубежье 11.09.2018 20:45

Постпред США при ООН обвиняет РФ и Иран в дезинформации о событиях в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли во вторник призвала СБ ООН не отвлекаться на "ложь" РФ, Ирана и Сирии при разговоре о политическом урегулировании сирийского кризиса.

"Давайте не будем тратить время на дезинформацию, отвлекающие маневры и явную ложь, которые режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его российские и иранские партнеры постоянно используют для искажения разговора о (дипломатическом решении сирийского кризиса - ИФ)", - сказала она на заседании СБ ООН.

Согласно ее утверждениям, российская и сирийская авиация в последнее время осуществили "свыше сотни авиаударов" по Идлибу, использовали "бочковые бомбы", ракеты и артиллерию. Она также обвинила РФ и Сирии в ударах по гражданским целям.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ООН, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Трамп проведет заседание СБ ООН по "важному региональному вопросу" в конце сентября - постпредство США Турция осудила решение США остановить финансирование помогающего палестинцам агентства ООН Суд ООН начнет рассмотрение иска Тегерана к Вашингтону по делу о восстановлении санкций Суд ООН в конце августа проведет слушания по делу о восстановлении Вашингтоном санкций против Ирана В МИД РФ осудили намерения США не выделять $2 млн Управлению ООН по контртерроризму Генсек ООН заявил о схожести геостратегических интересов РФ и США на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]