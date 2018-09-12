Культивация конопли в Грузии будет строго регламентирована - премьер

После решения Конституционного суда, согласно которому употребление марихуаны в личном пространстве больше не считается преступлением и административным правонарушением, страна встала перед новой правовой реальностью, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в среду перед заседанием правительства.
"Как только было обнародовано это решение суда, я поручил министерству внутренних дел подготовить соответствующий законопроект, который создаст очень жесткие рамки употребления марихуаны в публичном пространстве и соответственно, подготовлен законопроект новых регуляций, который сегодня мы рассмотрим на заседании правительства, после чего он будет направлен в парламент", - сказал М.Бахтадзе.
Премьер подчеркнул, что согласно законопроекту, употребление марихуаны в общественных местах, на транспорте, в присутствии несовершеннолетних, возле учебных заведений и во время исполнения служебных обязанностей "будет строго наказываться".
По его словам, данная регуляция коснется всех публичных служащих, педагогов, врачей и представителей разных профессий.
"Будут наказаны также те люди, которые попытаются популяризовать эту идею среди лиц до 21 года. Хочу подчеркнуть, что ужесточится ответственность за популяризацию и рекламирование употребления марихуаны", - заявил М. Бахтадзе, отметив, что сбыт марихуаны вновь остается уголовным преступлением.
Что касается выращивания и производства конопли в медицинских целях, и ее экспорта, премьер подчеркнул, что культивация конопли будет строго регламентирована.
"Строго регламентированной будет культивация конопли, чтобы максимально избежать хаотизации и нарушения закона", - сказал глава правительства.
30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" (Шишка) Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента, которые оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, устанавливающей административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.
"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, которое, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.
Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".
Уголовное наказание за курение марихуаны Конституционный суд Грузии отменил в ноябре 2017 года.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Президент Алиев принял генсека ОБСЕ
Либерман в рамках визита в Баку обсудит ВТС между Азербайджаном и Израилем
AzerGold отбирает компанию для экомониторинга на рудниках и разведочных участках
Компании из Чехии выполнили подрядных работ по госпроектам в Азербайджане на $2 млрд
Азербайджан планирует облегчить экспорт местной продукции в Европу – глава ГТК
Женщины меньше всего представлены в советах директоров в Азии, больше всего - во Франции
Президент Алиев осмотрел школу №227 после капремонта
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
Выгодный роуминг-пакет от Nar для тех, кто путешествует в Турцию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»