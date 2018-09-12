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Дальнее зарубежье 12.09.2018 16:03

Юнкер говорит об экономическом возрождении ЕС

10 лет спустя после экономического и финансового кризиса Евросоюз уверенно перевернул эту страницу, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Евросоюз переживает непрерывный экономический рост в течение 21 триместра. Занятость возрождается при 12 млн рабочих мест, созданных с 2014 года. Это больше, чем население Бельгии. Никогда столько человек - 239 млн мужчин и женщин - не имело работы в Европе", - сказал Ж.-К.Юнкер в среду в докладе о состоянии ЕС на сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом он признал все еще высокую безработицу среди молодежи - 14,8%. "Эта цифра остается слишком высокой, но она самая низкая с 2000 года", - пояснил глава Еврокомиссии.

Он также отметил возобновление инвестиций в Европе благодаря, в частности, Европейскому фонду стратегических инвестиций, иногда называемому "планом Юнкера". Фонд "генерировал 335 млрд евро государственных и частных инвестиций. "Мы на пути к 400 млрд", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Председатель Еврокомиссии остановился на ситуации с Грецией. По его словам, в годы беспрецедентных болезненных социальных проблем была проявлена также беспрецедентная солидарность ЕС, что позволило Греции выполнить программу оздоровления и встать на ноги.

Европа, считает Ж.-К.Юнкер, подтвердила статус торговой державы. ЕС имеет торговые соглашения с 70 странами. Эти соглашения позволяют экспортировать в другие части мира повышенные европейские нормы продовольственной безопасности, трудового законодательства, охраны окружающей среды и прав потребителей.

"Когда в июле этого года, в один из самых опасных периодов международной напряженности, я посетил в течение недели Пекин, Токио и Вашингтон, я мог говорить как председатель комиссии от имени самого большого единого рынка в мире. От имени союза, представляющего пятую часть мировой экономики. От имени союза, готового защищать свои ценности и интересы", - напомнил Ж.-К.Юнкер.

Ж.-К.Юнкер добавил, что некоторые восприняли как сюрприз договоренности, которых ему удалось достичь с президентом США Дональдом Трампом. "Однако не было сюрприза, потому что каждый раз, когда Европа говорит единым голосом, речь о сюрпризах не идет. Она может, если хочет и если говорит одним голосом, настаивать на своем мнении", - заявил глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЭКОНОМИКА, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]