Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что США подготовились к приближающемуся к Восточному побережью США мощному урагану "Флоренс".
"Мы готовы к большому урагану, который приближается", - написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.
"Ураган Флоренс выглядит намного более мощным, чем изначально ожидалось. Он очень скоро обрушится на нас", - отметил Д.Трамп.
При этом, в своем видеообращении, позднее опубликованном в Twitter, президент США призвал граждан "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.
"Мы полностью готовы, как в вопросе запасов еды, так и медикаментов", - добавил он в видеообращении.
Согласно данным местных метеорологических служб, эпицентр урагана находится в настоящий момент в примерно 900 километрах к юго-востоку от побережья штата Северная Каролина. Максимальная скорость порывов ветра достигает 215 км/ч.
Ожидается, что ураган достигнет Восточного побережья США в четверг. Особую опасность ураган представляет для штатов Северная и Южная Каролина, а также для Вирджинии, где миллионы жителей уже начали активно готовиться к удару стихии. В этих штатах объявлен режим ЧП.
СМИ отмечают, что "Флоренс" может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на Северную и Южную Каролину за последние 60 лет.
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