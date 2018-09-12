Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9699 RUR   0.0245 GBR   2.2116 TRY   0.2644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.25 Brent   79.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 34° Завтра 18° 30° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.09.2018 16:37

Трамп заявляет, что США готовы к удару мощного урагана "Флоренс"

Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что США подготовились к приближающемуся к Восточному побережью США мощному урагану "Флоренс".

"Мы готовы к большому урагану, который приближается", - написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

"Ураган Флоренс выглядит намного более мощным, чем изначально ожидалось. Он очень скоро обрушится на нас", - отметил Д.Трамп.

При этом, в своем видеообращении, позднее опубликованном в Twitter, президент США призвал граждан "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

"Мы полностью готовы, как в вопросе запасов еды, так и медикаментов", - добавил он в видеообращении.

Согласно данным местных метеорологических служб, эпицентр урагана находится в настоящий момент в примерно 900 километрах к юго-востоку от побережья штата Северная Каролина. Максимальная скорость порывов ветра достигает 215 км/ч.

Ожидается, что ураган достигнет Восточного побережья США в четверг. Особую опасность ураган представляет для штатов Северная и Южная Каролина, а также для Вирджинии, где миллионы жителей уже начали активно готовиться к удару стихии. В этих штатах объявлен режим ЧП.

СМИ отмечают, что "Флоренс" может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на Северную и Южную Каролину за последние 60 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, УРАГАН, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Трамп назвал дело о "российском вмешательстве" отговоркой демократов за поражение на выборах Трамп призвал Apple перенести производство в США Трампу не удастся усилить позиции после выборов в Конгрессс - эксперт Трамп недоволен торговыми отношениями США с Японией, готов "взяться" за эту страну - WSJ Трамп не будет отвечать на вопросы следователей о попытках воспрепятствовать расследованию спецпрокурора - адвокат Госсекретарь, вице-президент и глава нацразведки США заявляют, что не являются авторами статьи о борьбе против политики Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]