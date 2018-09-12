Европарламент поддержал проект реформы авторского права

Европейский парламент в среду на голосовании поддержал проект директивы, реформирующей авторское право в интернете, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Европарламента.

"Члены Европарламента проголосовали за начало переговоров со странами-членами по обновлению законов в сфере авторского права в эпоху цифровых технологий", - сообщает Европарламент.

В пользу реформы высказались 438 членов парламента, 226 были против, а 39 воздержались.

"Мы приветствуем сегодняшнее голосование в Европейском парламенте. Это сильный и позитивный сигнал, а также - необходимый шаг по достижению нашей общей цели по модернизации авторских прав в Европейском союзе", - заявили заместитель председателя Еврокомиссии, ответственный за единый цифровой рынок, Андрус Ансип и член Еврокомиссии по цифровому обществу Мария Габриэль.

В Еврокомиссии также выразили надежду на то, что директива после дальнейших согласований будет одобрена к концу 2018 года.

Голосование в среду проходило по предложениям, которые были отвергнуты членами Европарламента в июле, и в которые позднее внесли правки.

На сайте Европарламента говорится, что принятые меры обяжут технических гигантов типа YouTube, Facebook и Google News делиться своей выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.

Плата за авторское право, отмечает Европарламент, будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.

В то же время, под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тесты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia.

Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.

На данный момент Европарламент де-факто одобрил лишь свою позицию для переговоров. Теперь члены Европарламента могут начать переговоры с Европейским Советом, члены которого уже выработали общую позицию по данному вопросу в мае.