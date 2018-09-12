Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9699 RUR   0.0245 GBR   2.2116 TRY   0.2644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.25 Brent   79.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 34° Завтра 18° 29° 15 Сен 21° 29° 16 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.09.2018 19:04

Европарламент поддержал проект реформы авторского права

Европейский парламент в среду на голосовании поддержал проект директивы, реформирующей авторское право в интернете, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Европарламента.

"Члены Европарламента проголосовали за начало переговоров со странами-членами по обновлению законов в сфере авторского права в эпоху цифровых технологий", - сообщает Европарламент.

В пользу реформы высказались 438 членов парламента, 226 были против, а 39 воздержались.

"Мы приветствуем сегодняшнее голосование в Европейском парламенте. Это сильный и позитивный сигнал, а также - необходимый шаг по достижению нашей общей цели по модернизации авторских прав в Европейском союзе", - заявили заместитель председателя Еврокомиссии, ответственный за единый цифровой рынок, Андрус Ансип и член Еврокомиссии по цифровому обществу Мария Габриэль.

В Еврокомиссии также выразили надежду на то, что директива после дальнейших согласований будет одобрена к концу 2018 года.

Голосование в среду проходило по предложениям, которые были отвергнуты членами Европарламента в июле, и в которые позднее внесли правки.

На сайте Европарламента говорится, что принятые меры обяжут технических гигантов типа YouTube, Facebook и Google News делиться своей выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.

Плата за авторское право, отмечает Европарламент, будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.

В то же время, под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тесты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia.

Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.

На данный момент Европарламент де-факто одобрил лишь свою позицию для переговоров. Теперь члены Европарламента могут начать переговоры с Европейским Советом, члены которого уже выработали общую позицию по данному вопросу в мае.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ДИРЕКТИВА, ПРАВО


Похожие новости


Никто в Европе не признает независимость Каталонии - председатель Европарламента В Брюсселе ждут скорого завершения переговоров с Азербайджаном по новому соглашению о сотрудничестве Глава Европарламента встревожен действиями турецких властей в отношении прокурдских политиков ЕС ждет от Киргизии проведения в октябре честных и прозрачных парламентских выборов Немцов посвятил жизнь борьбе за демократическую и открытую Россию - резолюция Европарламента Освенцим остается предупреждением человечеству, заявляет глава Европарламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]