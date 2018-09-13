Президент России Владимир Путин согласился в следующем году принять участие в форуме "Один пояс, один путь" в Китае, заявил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", принял ли президент соответствующее приглашение лидера КНР Си Цзиньпина.
Ранее в СМИ появилась информация, что Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию пригласил российского президента принять участие в форуме, который в следующем году пройдёт в Китае.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана советует премьеру Армении повысить знания и изучить документы, связанные с карабахским урегулированием
ГААД получит 9,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджанский спутник Azerspace-2 будет запущен на орбиту в конце сентября - Airanespace
Чистый убыток YTP за 2017 год превысил 0,5 млн манатов
Азербайджан и Беларусь подписали "дорожную карту" сотрудничества в сфере геологии и гидрометеорологии до 2020 года
Президент Алиев осмотрел три школы в пригороде Баку после капремонта
Население Азербайджана в январе-июле увеличилось почти на 45,2 тыс. человек - Госкомстат
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Бакинская Высшая школа нефти – лидер по числу Президентских стипендиатов
Азербайджанская диаспора Татарстана оказала поддержку проекту по социальной адаптации и интеграции мигрантов в РФ
Компания Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»