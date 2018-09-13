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СНГ 13.09.2018 12:48

Президент РФ примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в 2019 году в КНР - Песков

Президент России Владимир Путин согласился в следующем году принять участие в форуме "Один пояс, один путь" в Китае, заявил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", принял ли президент соответствующее приглашение лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию пригласил российского президента принять участие в форуме, который в следующем году пройдёт в Китае.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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