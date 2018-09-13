Президент России Владимир Путин согласился в следующем году принять участие в форуме "Один пояс, один путь" в Китае, заявил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", принял ли президент соответствующее приглашение лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию пригласил российского президента принять участие в форуме, который в следующем году пройдёт в Китае.