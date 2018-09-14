Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 31° 17 Сен 20° 27°

Регион 14.09.2018 12:01

Пашинян на встрече с армянской общиной во Франции заявил о народовластии в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины во Франции назвал народовластием новую систему управления, которая формируется в Армении, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Поскольку этот термин дает повод для разночтений, хочу сказать, что, говоря об этом, мы имеем в виду то, что граждане Армении должны играть более важную роль в управлении страной, в частности, посредством митингов. Считаю, что в Армении начался новый процесс, который распространится по миру", - сказал Н.Пашинян.

Премьер-министр Армении накануне прилетел во Францию с двухдневным рабочим визитом.

"Я считаю, что у армянского народа есть потенциал, история и способность для того, чтобы сыграть свою роль на пути создания новых систем в мире", - подчеркнул Н.Пашинян.

Премьер-министр рассказал о произошедших в Армении изменений, развитии демократии, борьбе с коррупцией, деловом климате, привлечении инвестиций, ответил на вопросы участников, сообщили в пресс-службе.

На встрече присутствовали, в частности, депутаты Национального Собрания Франции армянского происхождения, политические и общественные деятели, бизнесмены, искусствоведы. В числе участников были мэр Лиона Жорж Кепенекян, сопредседатели совета по координации армянках организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян и другие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ, ОБЩИНА


Похожие новости


Пашинян заявил о намерении превратить Армению из аграрной в страну высоких технологий Премьер Армении Пашинян заявил, что цель следствия - арестовать всех, кто причастен к делу о волнениях в марте 2008 года Экс-президент Армении Кочарян назвал премьера Пашиняна диктатором Пашинян считает, что пост генсека ОДКБ останется за Арменией Пашинян в конце сентябре примет участие в Генассамблее ООН - МИД Пашиняну привиделся заговор

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]