Пашинян на встрече с армянской общиной во Франции заявил о народовластии в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины во Франции назвал народовластием новую систему управления, которая формируется в Армении, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Поскольку этот термин дает повод для разночтений, хочу сказать, что, говоря об этом, мы имеем в виду то, что граждане Армении должны играть более важную роль в управлении страной, в частности, посредством митингов. Считаю, что в Армении начался новый процесс, который распространится по миру", - сказал Н.Пашинян.
Премьер-министр Армении накануне прилетел во Францию с двухдневным рабочим визитом.
"Я считаю, что у армянского народа есть потенциал, история и способность для того, чтобы сыграть свою роль на пути создания новых систем в мире", - подчеркнул Н.Пашинян.
Премьер-министр рассказал о произошедших в Армении изменений, развитии демократии, борьбе с коррупцией, деловом климате, привлечении инвестиций, ответил на вопросы участников, сообщили в пресс-службе.
На встрече присутствовали, в частности, депутаты Национального Собрания Франции армянского происхождения, политические и общественные деятели, бизнесмены, искусствоведы. В числе участников были мэр Лиона Жорж Кепенекян, сопредседатели совета по координации армянках организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян и другие.
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