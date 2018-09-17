Посольство РФ в Британии опровергает сообщения о причастности сотрудника дипмиссии и медика к отравлению Скрипалей

Посольство России в Лондоне посчитало "бурной фантазией" британских СМИ сообщения о том, что в "деле Скрипалей" есть еще два подозреваемых, в частности, сотрудник российского посольства, который якобы являлся куратором операции, и медик.
"Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
В воскресенье издание "Санди миррор" со ссылкой на правительственный источник сообщило, что разведка Великобритании ведет поиски еще двух человек, подозреваемых в помощи Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон считает причастными к отравлениям в Солсбери.
По данным источника, один из подозреваемых - куратор операции и сотрудник "посольства", а второй - врач, который также следил за операцией в Солсбери.
По мнению следователей, врач мог понадобиться для проверки того, что А.Петров и Р.Боширов сами не подверглись действию отравляющего вещества.
Источник полагает, что А.Петров и Р.Боширов могли встречаться с двумя другими подозреваемыми после того, как покинули отель в Лондоне, и до того, как отправились в Солсбери к дому Скрипалей.
В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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