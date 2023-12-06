Лондон планирует в среду объявить о санкциях в против поставщиков оборудования военного назначения в РФ

Великобритания намерена в среду объявить, что вводит санкции против иностранных физических и юридических лиц, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие потенциально военного назначения, сообщил британский МИД.

"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут в числе десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям", - заявило ведомство.

Оно уточнило, что санкции будут введены в отношении тех "военных поставщиков", которые обеспечивают Россию ресурсами, необходимыми ей для продолжения СВО.

Сообщение о санкциях включено в пресс-релиз МИД о визите в США министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, куда он отбывает в среду.

Как отмечает МИД, визит преследует цель "подтвердить как прочность отношений Великобритании с ее ближайшим стратегическим союзником, так и нашу неизменную поддержку Украины".

Стороны также обсудят Ближний Восток, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в Газе и то, "как Великобритания и США могут работать над достижением долгосрочного решения о сосуществовании двух государств, которое позволит как израильтянам, так и палестинцам жить вместе в мире".