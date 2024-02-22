Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии за торговлю энергоресурсами РФ

Великобритания ввела санкции в отношении четырех компаний-судовладельцев за получение выгоды от поддержки российского правительства путем ведения бизнеса в энергетическом секторе.

Как говорится в опубликованном списке, речь идет о турецких Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi и Beks Ship Management And Trading Joint Stock Company, а также Fractal Marine Dmcc из ОАЭ и Paramount Energy & Commodities SA (Женева, Швейцария). Последняя связана с Paramount Energy & Commodities Dmcc из ОАЭ, которая с ноября уже находится в санкционном списке Великобритании.

Также под санкции подпал связанный с Paramount Energy & Commodities SA гражданин Нидерландов Нильс Оскар Троост (Niels Oscar Troost).

"Нефтетрейдер Нильс Трост и его компания Paramount Energy & Commodities SA содействует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и G7, в том числе через базирующуюся в ОАЭ компанию Paramount Energy & Commodities DMCC, которую Великобритания ввела в список в ноябре 2023 года. Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российской энергетике в составе теневого флота", - говорится в пресс-релизе.

В транспортном секторе под санкции Великобритании также подпали две судоходных компании - российская Azia Shipping и Ibex Shipping INC. Согласно пресс-релизу, они участвовали в транспортировке вооружений из КНДР в Россию.