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Дальнее зарубежье 22.02.2024 17:35

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии за торговлю энергоресурсами РФ

Великобритания ввела санкции в отношении четырех компаний-судовладельцев за получение выгоды от поддержки российского правительства путем ведения бизнеса в энергетическом секторе.

Как говорится в опубликованном списке, речь идет о турецких Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi и Beks Ship Management And Trading Joint Stock Company, а также Fractal Marine Dmcc из ОАЭ и Paramount Energy & Commodities SA (Женева, Швейцария). Последняя связана с Paramount Energy & Commodities Dmcc из ОАЭ, которая с ноября уже находится в санкционном списке Великобритании.

Также под санкции подпал связанный с Paramount Energy & Commodities SA гражданин Нидерландов Нильс Оскар Троост (Niels Oscar Troost).

"Нефтетрейдер Нильс Трост и его компания Paramount Energy & Commodities SA содействует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и G7, в том числе через базирующуюся в ОАЭ компанию Paramount Energy & Commodities DMCC, которую Великобритания ввела в список в ноябре 2023 года. Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российской энергетике в составе теневого флота", - говорится в пресс-релизе.

В транспортном секторе под санкции Великобритании также подпали две судоходных компании - российская Azia Shipping и Ibex Shipping INC. Согласно пресс-релизу, они участвовали в транспортировке вооружений из КНДР в Россию.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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