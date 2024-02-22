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Дальнее зарубежье 22.02.2024 20:25

Великобритания ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России

Великобритания ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России.

Новые ограничения затронули ряд представителей горно-металлургической отрасли РФ, в частности, совладельцев "Мечела", ОМК и УГМК, сообщил британский МИД.

Под санкциями теперь находится и возглавивший "АЛРОСА" в прошлом году Игорь Маринычев (уже включенный в аналогичные списки США и ЕС) и еще ряд топ-менеджеров компании - Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев, сказано в сообщении.

Блокирующие санкции также введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления "НОВАТЭКа", сейчас информация о менеджменте компании не раскрывается) и членов совета директоров компании Валерия Крюкова, Виктора Нестеренко, Ирины Гайды, Алексея Орла.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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