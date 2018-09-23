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СНГ 23.09.2018 10:26

Премьер Армении посетит США, встретится с генсеком ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье с рабочим визитом посетит США.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в работе 73-го заседания Генассамблеи ООН, выступит с речью, встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Запланирован ряд встреч премьера Армении с коллегами из разных стран. Премьер встретится также с представителями армянской общины, в музее "Метрополитен" посетит выставку "Армения"", - отметили в правительстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]