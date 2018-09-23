Премьер Армении посетит США, встретится с генсеком ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье с рабочим визитом посетит США.
Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в работе 73-го заседания Генассамблеи ООН, выступит с речью, встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Запланирован ряд встреч премьера Армении с коллегами из разных стран. Премьер встретится также с представителями армянской общины, в музее "Метрополитен" посетит выставку "Армения"", - отметили в правительстве.
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