Премьер Армении посетит США, встретится с генсеком ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье с рабочим визитом посетит США.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в работе 73-го заседания Генассамблеи ООН, выступит с речью, встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Запланирован ряд встреч премьера Армении с коллегами из разных стран. Премьер встретится также с представителями армянской общины, в музее "Метрополитен" посетит выставку "Армения"", - отметили в правительстве.