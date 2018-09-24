Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС

Большая часть кабинета министров Великобритании поддерживает выход страны из Евросоюза с заключением торгового соглашения, наподобие договора между ЕС и Канадой, пишет в понедельник газета "Телеграф".

"Т.Мэй придется пересмотреть свой подход к ведению переговоров по Brexit и отдать предпочтение соглашению о зоне свободной торговли (наподобие соглашения с Канадой - ИФ), представляющему собой "чистый Brexit", за который голосовали британские избиратели", - пишет "Телеграф".

По данным издания, за заключение соглашения "по канадскому типу" выступает, в частности, глава МИД Британии Джереми Хант. Ожидается, что часть британских министров, которые считаются евроскептиками, проведут в понедельник встречу, посвященную вариантам выхода Британии из ЕС.

Соглашение между ЕС и Канадой о всеобъемлющей зоне торговли было подписано осенью 2016 года, однако пока не вступил в силу. Положения торгового соглашения предполагают, что между ЕС и Канадой будет устранены 98% тарифов.

В Великобритании по-прежнему не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. В прошлом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями Т.Мэй по этой теме.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик.