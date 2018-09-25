Советник аятоллы Хаменеи отрицает вероятность встречи руководства Ирана с Трампом или Помпео

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти отверг возможность встречи иранского руководства с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, сообщают западные СМИ.
"Мечта Трампа и Помпео никогда не станет реальностью", - сказал советник.
Ранее возможность встречи с Д.Трампом на полях Генассамблеи ООН отверг президент Ирана Хасан Рухани.
В минувшие выходные госсекретарь США дал интервью телеканалу "Фокс ньюс", в котором говорил о возможности встречи Д.Трампа с руководством Ирана. М.Помпео отметил, что "если есть конструктивные разговоры, которые можно провести с Ираном, то президент будет счастлив поговорить".
На вопрос о том, имеет ли в виду М.Помпео разговор с Х.Рухани, госсекретарь ответил, что "лидером страны является аятолла Хаменеи". Когда его спросили, значит ли это, что Д.Трамп хотел бы встретиться с аятоллой, М.Помпео заявил, что "президент говорил, что будет говорить с любым, если получится конструктивный диалог".
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