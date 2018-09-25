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Регион 25.09.2018 16:43

Советник аятоллы Хаменеи отрицает вероятность встречи руководства Ирана с Трампом или Помпео

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти отверг возможность встречи иранского руководства с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, сообщают западные СМИ.

"Мечта Трампа и Помпео никогда не станет реальностью", - сказал советник.

Ранее возможность встречи с Д.Трампом на полях Генассамблеи ООН отверг президент Ирана Хасан Рухани.

В минувшие выходные госсекретарь США дал интервью телеканалу "Фокс ньюс", в котором говорил о возможности встречи Д.Трампа с руководством Ирана. М.Помпео отметил, что "если есть конструктивные разговоры, которые можно провести с Ираном, то президент будет счастлив поговорить".

На вопрос о том, имеет ли в виду М.Помпео разговор с Х.Рухани, госсекретарь ответил, что "лидером страны является аятолла Хаменеи". Когда его спросили, значит ли это, что Д.Трамп хотел бы встретиться с аятоллой, М.Помпео заявил, что "президент говорил, что будет говорить с любым, если получится конструктивный диалог".

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Тэги: ИРАН, США, ВСТРЕЧА, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]