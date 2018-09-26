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Регион 26.09.2018 13:26

Армения готовится к внеочередным парламентским выборам, но обязательства страны не подлежат пересмотру - премьер

Армения готовится к внеочередным парламентским выборам, так нынешний парламент не отражает волю народа, вместе с тем Ереване не намерен пересматривать свои внешнеполитические обязательства, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян на заседании Генассамблеи ООН.

"Сегодня парламент продолжает работать, но он не представляет волю народа. Потому что, этот парламент был избран с грубыми нарушениями избирательного процесса, в том числе с применением административного ресурса и давления", - сказал Н.Пашинян в Нью-Йорке, слова которого приводит пресс-служба премьер-министра.

Он заявил, что Армения готовится к проведению внеочередных парламентских выборов.

"Свободные и прозрачные выборы должны стать необратимой реальностью Армении, что приведет к становлению сильных и дееспособных демократических институтов. Отныне не будет возможности фальсификаций избирательных процессов. Создается новая политическая система", - отметил премьер Армении.

Н.Пашинян также заявил, что внешняя политика Армении не предполагает "резких реверсов".

"Армения - надежный партнер. Наши внешнеполитические обязательства не подлежат пересмотру. Армения готова к конструктивному диалогу со всеми партнерами. Мы не намерены развивать отношения с одним партнером за счет отношений с другим", - отметил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ООН, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]