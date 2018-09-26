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СНГ 26.09.2018 18:15

Путин "на полях" саммита СНГ в Душанбе проведет встречи с Рахмоном и Жээнбековым

Президент РФ Владимир Путин 27-28 сентября примет участие в очередном заседании глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе, "на полях" которого проведет в пятницу двусторонние встречи с таджикистанским и киргизским коллегами Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.

"27-28 сентября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", - рассказал в среду журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он рассказал, что В.Путин прибудет в Душанбе в четверг из Баку, где он будет находиться с рабочим визитом.

В четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.

По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.

Ю.Ушаков отметил, что, в частности, среди этих документов будет Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Он заметил, что еще одним пунктом повестки дня переговоров станет рассмотрение вопросов сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Ю.Ушаков заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в настоящее время также является председателем Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, представит доклад на эту тему.

Ю.Ушаков заметил, что всего планируется принять 18 документов, часть которых будет касаться кадровой тематики, в том числе о руководителе Антитеррористического центра и о председателе Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны.

Кроме того, главы государств СНГ примут заявления по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, 90-летия Чингиза Айтматова, а также о Всемирных играх кочевников.

Особое внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Ожидается, что с докладом о ходе подготовки к данному юбилею выступит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Помощник российского лидера рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении Никол Пашинян и вице-премьер Туркменистана.

Также участники саммита примут решение о переходе председательства СНГ в 2019 году Туркменистану.

По словам Ю.Ушакова, "на полях" саммита у В.Путина также состоится ряд двусторонних встреч с коллегами.

"Запланирована встреча с Рахмоном и президентом Киргизии Жээнбековым. Также не исключено, что состоятся так называемые встречи "на ногах". В частности, мы предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавиии Додоном", - сказал Ю.Ушаков.

Говоря о встрече В.Путина с С.Жээнбековым, Ю.Ушаков заявил, что президенты планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, политической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по взаимодействию в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в четверг "рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России и Азербайджана".

Перед этим президент РФ посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана.

После этого, по словам Д.Пескова, В.Путин направится в Душанбе, где в пятницу пройдет Совет глав государств СНГ. В четверг вечером лидеры стран Содружества соберутся на неформальном обеде.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, САММИТ


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