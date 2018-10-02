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Это интересно 02.10.2018 16:30

Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills

Гонконг впервые с 2011 года назван самым дорогим городом мира для размещения в нем сотрудников, согласно индексу стоимости жилья и рабочего места (Live/Work Index), составляемому компанией Savills.

Стоимость годовой аренды жилья и офисного пространства для одного сотрудника в Гонконге увеличилась за последние 12 месяцев на 5%, до $112,4 тыс. В Нью-Йорке, занимавшем первую строчку последние два года, показатель снизился на 1,7%, до $108,2 тыс.

Лондон, лидировавший среди самых дорогих для работы городов мира в 2011-2015 годах, испытал на себе последствия Brexit и колебаний валютных курсов: стоимость размещения сотрудника в столице Великобритании в фунтах снизилась, однако в долларах показатель вырос на 2,7%, до $96 тыс.

Четвертое место в рейтинге занимает Токио ($84,5 тыс.), а на пятое внезапно вышел Амстердам - здесь стоимость аренды жилья и офиса подскочила за год на 16%, до $62,8 тыс. В десятку также вошли Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин.

Москва заняла в списке 19-е место с показателем $44 тыс. в год, показатель увеличился за последние 12 месяцев на 1,9%.

Сильнее всего подешевел Рио-де-Жанейро, что обусловлено падением курса местной нацвалюты к доллару США. Годовое размещение одного сотрудника в этом городе в среднем обойдется компании в $14,4 тыс., что на 20% меньше, чем годом ранее.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, РАБОТА, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]