Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills

Гонконг впервые с 2011 года назван самым дорогим городом мира для размещения в нем сотрудников, согласно индексу стоимости жилья и рабочего места (Live/Work Index), составляемому компанией Savills.
Стоимость годовой аренды жилья и офисного пространства для одного сотрудника в Гонконге увеличилась за последние 12 месяцев на 5%, до $112,4 тыс. В Нью-Йорке, занимавшем первую строчку последние два года, показатель снизился на 1,7%, до $108,2 тыс.
Лондон, лидировавший среди самых дорогих для работы городов мира в 2011-2015 годах, испытал на себе последствия Brexit и колебаний валютных курсов: стоимость размещения сотрудника в столице Великобритании в фунтах снизилась, однако в долларах показатель вырос на 2,7%, до $96 тыс.
Четвертое место в рейтинге занимает Токио ($84,5 тыс.), а на пятое внезапно вышел Амстердам - здесь стоимость аренды жилья и офиса подскочила за год на 16%, до $62,8 тыс. В десятку также вошли Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин.
Москва заняла в списке 19-е место с показателем $44 тыс. в год, показатель увеличился за последние 12 месяцев на 1,9%.
Сильнее всего подешевел Рио-де-Жанейро, что обусловлено падением курса местной нацвалюты к доллару США. Годовое размещение одного сотрудника в этом городе в среднем обойдется компании в $14,4 тыс., что на 20% меньше, чем годом ранее.
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Здание парламента Армении заблокировано демонстрантами
В МИД РФ указали на деструктивность агрессивной риторики постпреда США при НАТО о российских ракетах и договоре РСМД
Новак: тарифы на транзит газа через Украину должны быть конкурентными, но остается вопрос об учете в нем затрат на модернизацию
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»