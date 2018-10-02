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Регион 02.10.2018 21:31

Пашинян призывает устранить партию экс-президента Армении Саргсяна с политической арены

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия перешла к контрреволюции, и призвал "искоренить" ее с политического поля.

"Республиканская партия и содействующие ей силы официально объявили в Армении о контрреволюции, но не получится. Нет шансов, потому что народ победил, и никто не может отобрать у него эту победу. Надо искоренить Республиканскую партию и содействующие ей силы с политического поля", - сказал Н.Пашинян, выступая на митинге на проспекте Баграмяна в центре Еревана вечером во вторник.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на созванном Н.Пашиняном митинге присутствуют несколько тысяч человек.

Ранее во вторник парламент Армении, где сильны позиции партии С.Саргсяна, на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.

После этого премьер Армении призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]