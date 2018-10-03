Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   76.41 Brent   86.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 14° 21° 6 Окт 12° 18° 7 Окт 16° 20°

СНГ 03.10.2018 20:37

ЕС ожидает пролонгации закона об особом статусе местного самоуправления в Донбассе

Европейский Союз выступает за продление действия закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сообщил глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Мы поддерживаем эту инициативу президента Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует за пролонгацию "специального статуса" Донбасса", - сказал Х.Мингарелли журналистам в среду в Киеве.

По его словам, для ЕС с самого начала было важно, чтобы Украина продлила действие закона.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, действительно ли антироссийские санкции ЕС привязаны к пролонгации данного закона, Х.Мингарелли ответил: "Впервые слышу о таком".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий законопроект (№9153) о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" внесен в парламент 3 октября. П.Порошенко определил его как неотложный.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ДОНБАСС, ЗАКОН


Похожие новости


ЕС остается на позициях поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины - Могерини Порошенко подтверждает евроатлантические устремления Украины Евросоюз может быть совершенным и завершенным только с Украиной - Порошенко На Украине обнародован президентский проект конституционных изменений о стремлении страны в ЕС и НАТО Киев надеется на скорое подписание с ЕС соглашения о макрофинансовой помощи в EUR1 млрд, сообщил постпред при Евросоюзе ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]