ЕС ожидает пролонгации закона об особом статусе местного самоуправления в Донбассе

Европейский Союз выступает за продление действия закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сообщил глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.
"Мы поддерживаем эту инициативу президента Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует за пролонгацию "специального статуса" Донбасса", - сказал Х.Мингарелли журналистам в среду в Киеве.
По его словам, для ЕС с самого начала было важно, чтобы Украина продлила действие закона.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, действительно ли антироссийские санкции ЕС привязаны к пролонгации данного закона, Х.Мингарелли ответил: "Впервые слышу о таком".
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года.
Соответствующий законопроект (№9153) о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" внесен в парламент 3 октября. П.Порошенко определил его как неотложный.
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