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ТЭК 03.10.2018 21:43

Текущий экспорт нефти из Саудовской Аравии - 7,7 млн б/с, добыча в ноябре ожидается чуть выше

Текущий уровень экспорт нефти из Саудовской Аравии составляет около 7,7 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

Он не стал говорить, на сколько Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу в ноябре по сравнению с октябрем, отметив, что на следующей неделе получит заявки от потребителей. "Мы встретимся, и мои ожидания, что заявки будут немного выше уровня октября", - сказал министр.

Ранее Х.Аль-Фалих говорил, что текущая добыча нефти в стране достигла 10,7 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]