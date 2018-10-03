Текущий экспорт нефти из Саудовской Аравии - 7,7 млн б/с, добыча в ноябре ожидается чуть выше

Текущий уровень экспорт нефти из Саудовской Аравии составляет около 7,7 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

Он не стал говорить, на сколько Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу в ноябре по сравнению с октябрем, отметив, что на следующей неделе получит заявки от потребителей. "Мы встретимся, и мои ожидания, что заявки будут немного выше уровня октября", - сказал министр.

Ранее Х.Аль-Фалих говорил, что текущая добыча нефти в стране достигла 10,7 млн б/с.