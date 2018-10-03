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Дальнее зарубежье 03.10.2018 20:03

США выходят из договора о дружбе с Ираном 1955 года - Помпео

США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал М.Помпео.

"Это решение, которое, честно говоря, запоздало на 39 лет", - добавил М.Помпео.

Ранее Иран подал иск в Международный суд ООН, заявив о возможных нарушениях Соединенными Штатами соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года.

М.Помпео заявил, что Иран использовал суд в политических целях.

"Иран использует Международный суд ООН в политических целях и в целях пропаганды", - заявил М.Помпео.

В среду Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

Иранская сторона просила суд принять временные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие антииранских санкций. В Тегеране настаивают, что санкции наносят иранской стороне "невосполнимый ущерб", в том числе рядовым гражданам.

"Решение суда сегодня было поражением для Ирана. Оно правомерно дало отказ на все безосновательные требования Ирана", - отметил М.Помпео.

Министр иностранных дел Ирана после решения суда заявил, что оно стало очередным поражением для американской администрации и торжеством верховенства права.

Договор между Ираном и США от 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

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Тэги: США, ИРАН, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]