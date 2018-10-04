Путин начал визит в Индию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дели с двухдневным официальным визитом по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Визит российского президента начнётся в четверг с неформальной части, вечером состоится ужин, в ходе которого В.Путин и Н.Моди тет-а-тет обменяются мнениями по актуальным международным вопросам и по двусторонней тематике.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что во время встреч в таком формате лидеры "обсуждаются буквально все вопросы - о ситуации в мире, принципиальные проблемы и вопросы двусторонних отношений, идёт обмен мнениями без фиксированной повестки дня".

Основная рабочая программа - полноформатные переговоры на высшем уровне с участием членов делегаций - начнётся в пятницу.

Утром 5 октября президент России и премьер-министр Индии проведут переговоры в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций. По завершении переговоров состоится церемония подписания документов.

В Кремле подчеркнули, что одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия является военно-техническое сотрудничество, в ходе переговоров лидеры эту тему затронут, в том числе обсудят различные мероприятия, которые осуществляются сторонами совместно по линии вооруженных сил.

Как ожидается, на переговорах также будут затрагиваться вопросы дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также проблематика отношений в различных сферах - торгово-экономической, культурной, гуманитарной.

Также лидеры обсудят взаимодействие в международных организациях: БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", ООН.

По завершении переговоров на высшем уровне В.Путин и Н.Моди пообщаются с одаренными российскими и индийскими детьми. 21 мая в Сочи лидеры встречались с воспитанниками образовательного центра "Сириус", в Дели это общение будет продолжено.

"Путин и Моди встретятся с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и группой одаренных индийских детей", - сказал Ю.Ушаков, заметив, что воспитанники "Сириуса" уже несколько дней находятся в Индии.

Молодые люди расскажут лидерам о проектах в области "чистой энергии", "обращения с отходами", "управления водными ресурсами", которые они разрабатывали.

Рабочая программа продолжится участием президента РФ и премьер-министра Индии в заключительной части российско-индийский делового форума, который в эти дни проходит в Дели. В Санкт-Петербурге 20 ноября планируется проведение первого российско-индийского экономического форума.

В Дели форум проходит в формате "круглых столов" по четырем направлениям сотрудничества: энергетика, цифровая экономики, стартапы и инфраструктура. Ожидается, что В.Путин и Н.Моди выступят на нем перед ведущими бизнесменами и руководителями соответствующих министерств.

В завершение визита В.Путин по традиции встретится с президентом Индии, с которым обсудит двусторонние отношения и подведет итоги своей поездки.

ДОКУМЕНТЫ: КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ С-400 "ТРИУМФ"

Ю.Ушаков рассказал, что к подписанию в рамках визита российского президента в Индию подготовлено порядка 23 документов.

"Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки где-то более 5 млрд долларов", - сказал помощник президента.

По его словам, в результате сделки "Индия получит современный комплекс ПВО, как вы знаете, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

По сообщениям индийских СМИ, в рамках визита В.Путина ожидается подписание также документа о поставке ВМС Индии четырех новых фрегатов проекта 11356, а также соглашения по подготовке первого национального индийского космического экипажа в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина в России.