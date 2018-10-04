Цена на нефть может достичь $100 за баррель, такой риск есть - Новак

Цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель, такой риск есть, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Это не очень хорошо было бы в целом для экономики потребителей и для производителей, потому что создаются риски потом возможного падения цены. Но, тем не менее, такие риски, что нефть может подняться до $100 за баррель, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей (на рынке - ИФ)", - сказал он в интервью Business FM.
"Если у нас сегодня цена $86/барр., а вчера она была $85/барр., то есть за день поднялась цена на 1$, при том, что до окончательного решения о санкциях, которые могут быть введены против Ирана, еще целый месяц. Рынок очень нервничает, очень эмоционален - все на "Российской энергетической неделе" отмечали это. А когда на рынке такие неопределенности и эмоциональность, то трейдеры и участники рынка могут, принимая решение, ориентироваться на эти неопределенности, и цены могут расти", - пояснил А.Новак.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»