Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0258 GBR   2.1978 TRY   0.2799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   76.41 Brent   86.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 14° 21° 6 Окт 12° 18° 7 Окт 15° 20°

ТЭК 04.10.2018 17:55

Цена на нефть может достичь $100 за баррель, такой риск есть - Новак

Цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель, такой риск есть, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это не очень хорошо было бы в целом для экономики потребителей и для производителей, потому что создаются риски потом возможного падения цены. Но, тем не менее, такие риски, что нефть может подняться до $100 за баррель, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей (на рынке - ИФ)", - сказал он в интервью Business FM.

"Если у нас сегодня цена $86/барр., а вчера она была $85/барр., то есть за день поднялась цена на 1$, при том, что до окончательного решения о санкциях, которые могут быть введены против Ирана, еще целый месяц. Рынок очень нервничает, очень эмоционален - все на "Российской энергетической неделе" отмечали это. А когда на рынке такие неопределенности и эмоциональность, то трейдеры и участники рынка могут, принимая решение, ориентироваться на эти неопределенности, и цены могут расти", - пояснил А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Новак допускает рост цены на нефть в апреле до $80 за баррель Новак: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире Мировые запасы нефти превышают средние 5-летние значения на 280-300 млн барр. - Новак РФ готова работать с Саудовской Аравией над стабилизацией рынка нефти на условиях долгосрочности - Новак Добыча нефти в Азербайджане за 9 месяцев превысила прогноз на 3% - глава Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]