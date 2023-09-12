Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $84,5/баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,62 /барр. до $84,46/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).
Оценка на 2024 год также выросла - с $86,48/барр. до $88,22/барр.
По данным ведомства, средняя спотовая цена Brent в августе находилась на уровне $86/барр.
Минэнерго США ожидает, что в четвертом квартале стоимость сорта вырастет в среднем до $93/барр.
"Снижение мировых запасов нефти в ближайшие месяцы поддерживает цену Brent в нашем прогнозе. Ее цена снизится в среднем до $87/барр. ко второй половине 2024 года, поскольку мы ожидаем восстановления запасов нефти в этот период", - говорится в отчете.
Ведомство подчеркивает, что мировые запасы нефти в четвертом квартале 2023 года снизятся на 0,2 млн б/с в связи с продлением до конца 2023 года добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн б/с, а также из-за пролонгации снижения экспорта Россией на 300 тыс. б/с так же до конца года.
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