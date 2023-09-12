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Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

ТЭК 12.09.2023 20:42

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $84,5/баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,62 /барр. до $84,46/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка на 2024 год также выросла - с $86,48/барр. до $88,22/барр.

По данным ведомства, средняя спотовая цена Brent в августе находилась на уровне $86/барр.

Минэнерго США ожидает, что в четвертом квартале стоимость сорта вырастет в среднем до $93/барр.

"Снижение мировых запасов нефти в ближайшие месяцы поддерживает цену Brent в нашем прогнозе. Ее цена снизится в среднем до $87/барр. ко второй половине 2024 года, поскольку мы ожидаем восстановления запасов нефти в этот период", - говорится в отчете.

Ведомство подчеркивает, что мировые запасы нефти в четвертом квартале 2023 года снизятся на 0,2 млн б/с в связи с продлением до конца 2023 года добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн б/с, а также из-за пролонгации снижения экспорта Россией на 300 тыс. б/с так же до конца года.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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