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ТЭК 12.07.2023 17:29

Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти с конденсатом на 8%, экспорт - на 5%

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в I-ом полугодии 2023 года по оперативным данным составила 15,2 млн тонн, в том числе на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыча составила 9,1 млн тонн (59,9% всей добычи в стране).

По оперативным данным Минэнерго, в январе-июне 2023 года добыча нефти с конденсатом в Азербайджане составила 15,2 млн тонн (спад на 7,9% - ИФ). В том числе с блока Азери-Чираг-Гюнешли добыто 9,1 млн тонн нефти (спад на 12,5% - ИФ), с месторождения Шах-Дениз - 2,2 млн тонн конденсата (на уровне января-июня 2022 года -ИФ), компанией SOCAR - 3,9 млн тонн нефти с конденсатом (на уровне января-июня 2022 года -ИФ).

В I-ом полугодии 2023 года из Азербайджана экспортировано 12,7 млн тонн нефти с конденсатом (спад на 5,2% - ИФ). В том числе с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз - 11,3 млн тонн нефти с конденсатом, SOCAR - 1,4 млн тонн нефти.

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ отчетном периоде составил 3,1 млн тонн (рост на 14,8% - ИФ).

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июля 2023 года добыто около 576 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - свыше 42,4 млн тонн конденсата. В целом, на мировые рынки до сих пор экспортировано 616,5 млн тонн нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).

В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


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