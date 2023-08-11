Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти с конденсатом на 8%, экспорт - на 4,5%

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июле 2023 года по оперативным данным составила 17,7 млн тонн (спад на 7,8% - ИФ).
По оперативным данным Минэнерго страны, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в том числе с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто 10,6 млн тонн нефти (спад на 11,7% - ИФ), с месторождения Шах-Дениз - 2,6 млн тонн конденсата (на уровне января-июля 2022 года -ИФ), компанией SOCAR - 4,5 млн тонн нефти с конденсатом (спад на 2,2% - ИФ), с месторождения Абшерон – 40,4 тыс. тонн конденсата.
В январе-июле 2023 года из Азербайджана экспортировано 14,9 млн тонн нефти с конденсатом (спад на 4,5% - ИФ). В том числе с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз – 13,2 млн тонн нефти с конденсатом, SOCAR - 1,7 млн тонн нефти.
Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ отчетном периоде составил 3,7 млн тонн (рост на 8,8% - ИФ).
В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 августа 2023 года добыто 577,5 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - около 42,8 млн тонн конденсата. В целом, на мировые рынки до сих пор экспортировано 618,4 млн тонн нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).
В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Б.Рустамбеков
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