Минобороны Израиля ограничило рыболовную зону возле сектора Газа из-за столкновений на границе

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в субботу распорядился об ограничении рыболовной зоны возле сектора Газа из-за эскалации ситуации на границе, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл".

По итогам консультаций было принято решение ограничить зону с девяти морских миль до шести, отмечает газета со ссылкой на заявление Минобороны Израиля.

"Решение министра было принято после ожесточенных столкновений в выходные близ границы и попыток нанести вред силам Армии обороны Израиля", - отмечается в нем.