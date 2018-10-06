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Дальнее зарубежье 06.10.2018 20:47

Минобороны Израиля ограничило рыболовную зону возле сектора Газа из-за столкновений на границе

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в субботу распорядился об ограничении рыболовной зоны возле сектора Газа из-за эскалации ситуации на границе, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл".

По итогам консультаций было принято решение ограничить зону с девяти морских миль до шести, отмечает газета со ссылкой на заявление Минобороны Израиля.

"Решение министра было принято после ожесточенных столкновений в выходные близ границы и попыток нанести вред силам Армии обороны Израиля", - отмечается в нем.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РЫБОЛОВЫ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]