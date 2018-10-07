Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил в воскресенье своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Глава нашего государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление», - отмечается в сообщение.

Главы государств подчеркнули уверенное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении нашего сотрудничества.