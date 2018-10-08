Пашинян рассчитывает в ноябре и в декабре обсудить с Путиным снижение цены на российский газ для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает в начале ноября и в середине декабря встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить снижение цены на российский газ.

"Первая встреча пройдет 8 ноября, а вторая в середине декабря. До этого необходимо разработать пакеты по тарифам на газ", - сказал Н.Пашинян на встрече с новым министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегином Баграмяном.

В свою очередь министр заявил, что тарифы на поставляемый в Армению российский газ могли бы снизиться с $150 до $140 за 1 тыс. куб. м.

По итогам переговоров в сентябре Н.Пашинян заявлял, что на встрече с президентом России договорился изучить весь механизм ценообразования на поставляемый в республику природный газ.

"Я представил президенту России создавшуюся ситуацию, сказал, что за $150 газ получает не Армения, а компания "Газпром Армения". Мы договорились, что совместными силами изучим весь механизм ценообразования, а также заложенную в основу ценообразования договорную базу", - сказал Н.Пашинян журналистам 9 сентября.

По его словам, для президента России информация о том, что в Армении цена на газ одна из высоких в странах СНГ, была новой.

В 2016 году глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Газпром Армения" Вардан Арутюнян подписали дополнение к контракту на поставку природногогаза в Армению в 2014-2018 годах. С апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.

Ранее Н.Пашинян не исключал, что в схеме поставок российского газа потребителям Армении существуют коррупционные риски.

"Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе, коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос", - сказал Н.Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, после представления программы нового правительства.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром", является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.

С 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении был снижен.

Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц, тариф составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. кубометров. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, действует тариф в нацвалюте (драмах), эквивалентный $242,1.

Для социально необеспеченных семей тариф составляет 100 тыс. драмов ($206) за 1 тыс. куб. м за объем до 600 кубометров в год, за объем более 600 кубометров в год -139 тыс. драмов ($286) за 1 тыс. куб. м.