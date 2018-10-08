Ливанов освобожден от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной - указ

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Указ от 5 октября вступил в силу со дня его подписания.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.