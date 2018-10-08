Минтруда с 9 октября даст старт процессу выдачи пособий семьям лиц, погибших за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана с 9 октября 2018 года начнет процесс выплаты единовременных пособий наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, погибших и объявленных таковыми в связи с пропажей без вести из-за военных операций до 2 августа 1997 года.

«Процесс выдачи пособий стартует с 9 октября. В 2018 году на эти цели выделено 58 млн манатов. Мы рассчитываем завершить весь процесс выплаты пособий в течение 2018 и 2019 годов», - заявил глава МТСЗН Сахиль Бабаев на пресс-конференции в понедельник.

Министр не назвал точное количество бывших военнослужащих, чьи родственники смогут получить пособие.

По его словам, начиная со вторника, наследники вышеуказанной категории граждан смогут на сайте Минтруда проверить информацию о том, полагается ли им указанное единовременное пособие. Причем, на сайт министерства могут обратиться и наследники, проживающие за пределами Азербайджана.

«Наследнику необходимо будет ввести с электронного портала имя и фамилию умершего родственника и получить информацию о том, включено ли его имя в соответствующий реестр. Затем наследникам необходимо будет обращаться в нотариальные органы по вопросу наследования», - отметил С.Бабаев.

По его словам, после того как нотариально будет заверено право наследника на получение единовременного пособия, на его банковский счет будет переведено 11 тыс. манатов.

«Главная проблема может быть вызвана большим количеством наследников. Дважды в месяц мы будем обсуждать необходимые вопросы по выплате единовременных пособий. Думаю, что для каждого наследника процесс получения пособий займет не более месяца», - сказал министр.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2018 года подписал указ дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей вышеуказанной группы лиц. Согласно документу, члены их семей получат единовременную выплату в размере 11 тыс. манатов.

Р.Бабаев