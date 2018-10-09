Alphabet закрыла соцсеть Google+ после утечки данных 500 тыс. пользователей

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, объявила о закрытии потребительской версии социальной сети Google+ и ужесточении правил доступа к пользовательским данным.
В ночь на вторник в официальном блоге компании было размещено сообщение о том, что сторонние разработчики могли получить доступ к персональным данным по крайней мере 500 тыс. пользователей Google+ из-за программного сбоя.
Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений. Однако компания настаивает, что ни один из разработчиков не использовал эту уязвимость и не злоупотреблял доступом к данным.
Ранее в понедельник The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что компания Google знала об утечке данных с марта, но не стала сообщать о ней из страха привлечь повышенное внимание регуляторов и нанести ущерб своей репутации.
В Alphabet утверждают, что не были достигнуты пороговые уровни, требующие уведомления регуляторов или пользователей.
Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года. Затем его обнаружили в ходе внутреннего расследования и ликвидировали. Как утверждают источники WSJ, гендиректор Google Сундар Пичай был проинформирован о том, что пользователей и регуляторов не будут ставить в известность о произошедшем.
По данным WSJ, под угрозой оказался широкий список персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, сведения о поле, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.
Акции Alphabet подешевели на 1% по итогам торгов в понедельник.
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