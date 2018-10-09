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Экология 09.10.2018 19:08

Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США

Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, и жители американского штата Флорида вскоре столкнутся с ударом стихии, передает во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

"Ураган "Майкл" усилился до второй категории мощности; средняя скорость ветра составляет 160 км/час, а (максимальная - ИФ) достигает 185 км/ч", - говорится в сообщении центра.

В настоящий момент "Майкл" находится в 635 км от города Панама-Сити во Флориде и смещается в его сторону со скоростью 19 км/ч.

Губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции во вторник заявил, что Флорида "на 100 процентов" готова к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трапом по телефону.

Ранее Р.Скотт объявил режим чрезвычайного положения в 34 округах Флориды, напоминает Си-Эн-Эн.

Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

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Тэги: США, УРАГАН, "МАЙКЛ", УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]