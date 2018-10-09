Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, и жители американского штата Флорида вскоре столкнутся с ударом стихии, передает во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на Национальный центр ураганов США.
"Ураган "Майкл" усилился до второй категории мощности; средняя скорость ветра составляет 160 км/час, а (максимальная - ИФ) достигает 185 км/ч", - говорится в сообщении центра.
В настоящий момент "Майкл" находится в 635 км от города Панама-Сити во Флориде и смещается в его сторону со скоростью 19 км/ч.
Губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции во вторник заявил, что Флорида "на 100 процентов" готова к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трапом по телефону.
Ранее Р.Скотт объявил режим чрезвычайного положения в 34 округах Флориды, напоминает Си-Эн-Эн.
Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.
Азербайджан будет покупать только самое современное вооружение - Алиев
В Азербайджане нет внутренних источников риска - Алиев
Армения пыталась изменить переговорный формат по Карабаху, но она не добилась желаемого - президент Азербайджана
В Азербайджане в 2018г ожидается сбор до 260 тыс. тонн хлопка – президент Алиев
Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев
Президент Азербайджана поручил правительству бороться с теневой экономикой
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана – президент Алиев
Немецкие социал-демократы выступают за диалог с РФ, ожидают встречных шагов в Сирии и на Украине
У США и КНДР есть несколько вариантов организации второго саммита - Трамп
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»