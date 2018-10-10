Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 13° 17°

ТЭК 10.10.2018 20:30

Санкции США против Ирана ударят по нефтяному рынку сильнее, чем ожидалось - трейдеры

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Ведущие нефтяные трейдеры ожидают, что санкции США в отношении экспорта иранской нефти окажут значительно большее влияние, чем прогнозировалось ранее.

Так, по мнению главного исполнительного директора Trafigura Group Джереми Вейра, чьи слова передает агентство Bloomberg, в конечном итоге 2 млн б/с иранской нефти может быть потеряно для мирового рынка. В то же время другие трейдеры, такие как Vitol и Gunvor, ожидают этот показатель на уровне 1 млн б/с, что все равно вдвое больше, чем ожидалось экспертами ранее.

"Экспорт иранской нефти будет значительно сокращен. Это в значительной степени является причиной серьезного "фактора страха" на нефтяном рынке, который привел цены на нефть к $85 за баррель", - приводит агентство слова вице-президента Vitol Яна Тейлора.

Выступая на конференции Oil&Money в Лондоне, ведущие нефтетрейдеры разошлись в своих прогнозах по цене на нефть до конца года. Глава Gunvor Торбьорн Торнквист сообщил, что цена нефть к концу года может достичь более $100 за баррель. В свою очередь глава Glencore Plc Алекс Бирд прогнозирует снижение цены на $5-10 за баррель к началу 2019 года.

"У нас нет проблем с предложением, нефти полно вокруг. Но с текущими ценами спрос может начать ослабевать", - отметил А.Бирд.

Трейдеры уверены, что усилия Евросоюза по созданию финансового механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций не помогут покупателям нефти. "Я не вижу никаких шансов, что европейский механизм платежей по Ирану сможет работать", - сказал глава Glencore. Глава Vitol на вопрос, есть ли что-то, что могло бы искусить нефтяных трейдеров действовать в обход санкций США, например, существенный рост рынка или скидка со стороны Тегерана, решительно ответил: "Нет, нет и еще раз нет".

А.Бирд также подчеркнул, что, возможно, санкции против Ирана будут действовать в течение длительного периода, поскольку конечная цель США - это "смена режима" посредством сокращения нефтяных доходов Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, САНКЦИИ, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


ЛУКОЙЛ полностью прекратил закупки иранской нефти МИД РФ: необходимо создать условия для продолжения экспорта иранской нефти Иран намерен продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США - Рухани Японские компании, торгующие нефтью, намерены отказаться от закупок топлива в Иране - СМИ Иран снижает экспорт нефти быстрее, чем ожидалось - WSJ Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]