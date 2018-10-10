Санкции США против Ирана ударят по нефтяному рынку сильнее, чем ожидалось - трейдеры

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Ведущие нефтяные трейдеры ожидают, что санкции США в отношении экспорта иранской нефти окажут значительно большее влияние, чем прогнозировалось ранее.

Так, по мнению главного исполнительного директора Trafigura Group Джереми Вейра, чьи слова передает агентство Bloomberg, в конечном итоге 2 млн б/с иранской нефти может быть потеряно для мирового рынка. В то же время другие трейдеры, такие как Vitol и Gunvor, ожидают этот показатель на уровне 1 млн б/с, что все равно вдвое больше, чем ожидалось экспертами ранее.

"Экспорт иранской нефти будет значительно сокращен. Это в значительной степени является причиной серьезного "фактора страха" на нефтяном рынке, который привел цены на нефть к $85 за баррель", - приводит агентство слова вице-президента Vitol Яна Тейлора.

Выступая на конференции Oil&Money в Лондоне, ведущие нефтетрейдеры разошлись в своих прогнозах по цене на нефть до конца года. Глава Gunvor Торбьорн Торнквист сообщил, что цена нефть к концу года может достичь более $100 за баррель. В свою очередь глава Glencore Plc Алекс Бирд прогнозирует снижение цены на $5-10 за баррель к началу 2019 года.

"У нас нет проблем с предложением, нефти полно вокруг. Но с текущими ценами спрос может начать ослабевать", - отметил А.Бирд.

Трейдеры уверены, что усилия Евросоюза по созданию финансового механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций не помогут покупателям нефти. "Я не вижу никаких шансов, что европейский механизм платежей по Ирану сможет работать", - сказал глава Glencore. Глава Vitol на вопрос, есть ли что-то, что могло бы искусить нефтяных трейдеров действовать в обход санкций США, например, существенный рост рынка или скидка со стороны Тегерана, решительно ответил: "Нет, нет и еще раз нет".

А.Бирд также подчеркнул, что, возможно, санкции против Ирана будут действовать в течение длительного периода, поскольку конечная цель США - это "смена режима" посредством сокращения нефтяных доходов Ирана.