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Транспорт и связь 11.10.2018 19:02

Сотовые операторы пока не хотят передавать банкам данные по замене sim-карт

Сотовые операторы пока не хотят передавать банкам данные по замене sim-карт клиентов кредитных организаций, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"У нас есть проблема с телекомами, было недавно совещание. Они категорически не хотят сотрудничать пока. Мы очень надеемся, что мы их немножко подвинем в эту сторону", - сказал С.Кузнецов.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы операторы в любой форме информировали банки о замене sim-карт. "Большинство инцидентов, которые случаются с этим ресурсом - они совершаются с применением sim-карт", - рассказал топ-менеджер.

Он также отметил, что очень актуальной остается проблема анонимных карт сотовых операторов, использующихся для незаконных транзакций.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий банкам право получать информацию о статусе обслуживания абонентов: как физических, так и юридических лиц.

В законе "О связи" статью "Базы данных операторов" предлагается дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи буду обязаны на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента.

К данной информации относятся факты замены SIM-карт, факты приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации.

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Тэги: РОССИЯ, БАНКИ, ТЕЛЕКОМЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]