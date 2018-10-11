Сотовые операторы пока не хотят передавать банкам данные по замене sim-карт клиентов кредитных организаций, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании президиума совета Ассоциации банков России.
"У нас есть проблема с телекомами, было недавно совещание. Они категорически не хотят сотрудничать пока. Мы очень надеемся, что мы их немножко подвинем в эту сторону", - сказал С.Кузнецов.
Он пояснил, что речь идет о том, чтобы операторы в любой форме информировали банки о замене sim-карт. "Большинство инцидентов, которые случаются с этим ресурсом - они совершаются с применением sim-карт", - рассказал топ-менеджер.
Он также отметил, что очень актуальной остается проблема анонимных карт сотовых операторов, использующихся для незаконных транзакций.
Как сообщалось ранее, в сентябре в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий банкам право получать информацию о статусе обслуживания абонентов: как физических, так и юридических лиц.
В законе "О связи" статью "Базы данных операторов" предлагается дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи буду обязаны на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента.
К данной информации относятся факты замены SIM-карт, факты приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации.
Вице-президент США предостерегает страны Латинской Америки от тесных отношений с КНР
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Заявление представителя Госдепа США является сигналом Армении для вывода войск из Карабаха – МИД Азербайджана
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Алексеевке
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Губе
В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
В отношениях НАТО-Россия нужен баланс между сдерживанием и диалогом - глава МИД Эстонии
В Бельгии на земле взорвался истребитель-бомбардировщик F-16
ЕС следит за ситуацией вокруг исчезновения в Турции саудовского журналиста, вопрос может быть поднят на Совете ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»