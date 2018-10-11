Сотовые операторы пока не хотят передавать банкам данные по замене sim-карт клиентов кредитных организаций, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"У нас есть проблема с телекомами, было недавно совещание. Они категорически не хотят сотрудничать пока. Мы очень надеемся, что мы их немножко подвинем в эту сторону", - сказал С.Кузнецов.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы операторы в любой форме информировали банки о замене sim-карт. "Большинство инцидентов, которые случаются с этим ресурсом - они совершаются с применением sim-карт", - рассказал топ-менеджер.

Он также отметил, что очень актуальной остается проблема анонимных карт сотовых операторов, использующихся для незаконных транзакций.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий банкам право получать информацию о статусе обслуживания абонентов: как физических, так и юридических лиц.

В законе "О связи" статью "Базы данных операторов" предлагается дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи буду обязаны на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента.

К данной информации относятся факты замены SIM-карт, факты приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации.