В ДТП на западе Азербайджана погиб 1 человек, еще пятеро госпитализированы – МВД

В ДТП в Горанбойском районе (запад Азербайджана) погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

"ДТП произошло 11 октября на территории села Ашагы Агджакенд Горанбойского района в результате столкновения автомобилей марок "Нива" и ВАЗ-21015. Водитель "Нивы" в результате столкновения потерял управление над своим автомобилем и врезался в трубу вдоль дороги", - отмечается в сводке МВД.

В ДТП погиб один из пассажиров "Нивы". Водитель и еще четверо пассажиров автомобиля были госпитализированы.

По факту ДТП ведется разбирательство.

Ф.Исазаде