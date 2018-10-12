В ДТП на западе Азербайджана погиб 1 человек, еще пятеро госпитализированы – МВД

В ДТП в Горанбойском районе (запад Азербайджана) погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.
"ДТП произошло 11 октября на территории села Ашагы Агджакенд Горанбойского района в результате столкновения автомобилей марок "Нива" и ВАЗ-21015. Водитель "Нивы" в результате столкновения потерял управление над своим автомобилем и врезался в трубу вдоль дороги", - отмечается в сводке МВД.
В ДТП погиб один из пассажиров "Нивы". Водитель и еще четверо пассажиров автомобиля были госпитализированы.
По факту ДТП ведется разбирательство.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»