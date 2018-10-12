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Происшествия 12.10.2018 12:28

В ДТП на западе Азербайджана погиб 1 человек, еще пятеро госпитализированы – МВД

В ДТП в Горанбойском районе (запад Азербайджана) погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

"ДТП произошло 11 октября на территории села Ашагы Агджакенд Горанбойского района в результате столкновения автомобилей марок "Нива" и ВАЗ-21015. Водитель "Нивы" в результате столкновения потерял управление над своим автомобилем и врезался в трубу вдоль дороги", - отмечается в сводке МВД.

В ДТП погиб один из пассажиров "Нивы". Водитель и еще четверо пассажиров автомобиля были госпитализированы.

По факту ДТП ведется разбирательство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]